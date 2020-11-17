В полиции Костанайской области разъяснили, как будут действовать ужесточения карантинных мер

Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области подполковник полиции Виталий Цой дал разъяснения о том, как будут действовать ужесточения карантинных мер на территории региона, сообщает пресс-служба ДП.

Сегодня опубликовано постановление главного санитарного врача Костанайской области № 56 от 17 ноября 2020 года, согласно которому на территории области водятся дополнительные ограничительные меры. Прежде всего, они касаются запрета на въезд и выезд из области, а также в города Рудный и Костанай.

Отметим, что в области работают 20 санитарных постов, через которые будет осуществляться этот контроль.

С 17 ноября в области на территории каждого района выставляются мобильные посты, для ограничения передвижения жителей районов в областной центр и город Рудный.

Передвижение по этим городам разрешено только транзитному транспорту.

При этом жителям области разрешено беспрепятственно передвигаться по области из одного района в другой.

В Постановлении указаны категории лиц, которым разрешен проезд через санитарные посты.

Разрешено передвигаться:

— Тем, кто выезжает и въезжает по медицинским показателям

— Транзитным пассажирам и автоперевозчикам грузов

— Транспортных средств, которые перевозят вахтовых работников

— Лицам, которые возвращаются к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи), для посещения загородных домов, дач, при предъявлении правоустанавливающих документов.

— Разрешено передвижение от места жительства к месту работы и обратно, при наличии справки от работодателя, свободного образца, заверенного печатью.

По такси:

По-прежнему ограничена работа такси с 22.00 до 6.00.

За 16 ноября на санитарных постах проверено 11773 автомашины, в том числе 8963 легкового, 108 пассажирского, 2702 грузового и 20529 человек. Отказано во въезде 1 автомашине на автопереходе с государственной границей РК по факту беспричинного заезда в область. При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено.

Мониторинговыми группами за прошедший день выявлено 90 нарушений режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22.00 часов.

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