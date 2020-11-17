В полиции Костанайской области разъяснили, как будут действовать ужесточения карантинных мер

Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области подполковник полиции Виталий Цой дал разъяснения о том, как будут действовать ужесточения карантинных мер на территории региона, сообщает пресс-служба ДП.
Сегодня опубликовано постановление главного санитарного врача Костанайской области № 56 от 17 ноября 2020 года, согласно которому на территории области водятся дополнительные ограничительные меры. Прежде всего, они касаются запрета на въезд и выезд из области, а также в города Рудный и Костанай.
Отметим, что в области работают 20 санитарных постов, через которые будет осуществляться этот контроль.
С 17 ноября в области на территории каждого района выставляются мобильные посты, для ограничения передвижения жителей районов в областной центр и город Рудный.
Передвижение по этим городам разрешено только транзитному транспорту.
При этом жителям области разрешено беспрепятственно передвигаться по области из одного района в другой.
В Постановлении указаны категории лиц, которым разрешен проезд через санитарные посты.
Разрешено передвигаться:
— Тем, кто выезжает и въезжает по медицинским показателям
— Транзитным пассажирам и автоперевозчикам грузов
— Транспортных средств, которые перевозят вахтовых работников
— Лицам, которые возвращаются к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи), для посещения загородных домов, дач, при предъявлении правоустанавливающих документов.
— Разрешено передвижение от места жительства к месту работы и обратно, при наличии справки от работодателя, свободного образца, заверенного печатью.
По такси:
По-прежнему ограничена работа такси с 22.00 до 6.00.
За 16 ноября на санитарных постах проверено 11773 автомашины, в том числе 8963 легкового, 108 пассажирского, 2702 грузового и 20529 человек. Отказано во въезде 1 автомашине на автопереходе с государственной границей РК по факту беспричинного заезда в область. При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено.
Мониторинговыми группами за прошедший день выявлено 90 нарушений режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22.00 часов.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области