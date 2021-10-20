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Правила пересечения казахстанской границы смягчили

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Новый порядок пересечения казахстанской границы утвердила Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса, сообщила погранслужба КНБ.  

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Послабления для казахстанцев и иностранных граждан, выезжающих за пределы страны, передает informburo.kz:

  • Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.
  • Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.
  • Для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти условия не подпадают.
  • Иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.

 

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