Правила пересечения казахстанской границы смягчили

Новый порядок пересечения казахстанской границы утвердила Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса, сообщила погранслужба КНБ.

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Послабления для казахстанцев и иностранных граждан, выезжающих за пределы страны, передает informburo.kz:

Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.

Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.

Для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти условия не подпадают.

Иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.

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