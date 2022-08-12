В правительстве наконец выяснили, из-за чего сахар подорожал до 800 тенге

На заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрели меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, сообщается на сайте правительства.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объём сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.

«90% произведённого в стране сахара закупает крупный оптовый поставщик, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения. Результатом стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге», – заявили в правительстве по итогам заседания.

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В конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. АЗРК начинает расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Правительство предлагает:

ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу;

обязать импортёров также осуществлять реализацию сахара через биржу;

рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

Премьер-министр Алихан поддержал озвученные подходы. Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь детально проанализирует деятельность этого неназванного в сообщении предприятия на предмет возможных нарушений.

Премьер-министр также поручил проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закупку сырья отечественными сахарными заводами.

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