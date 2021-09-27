В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве объяснил, почему в стране разрешены тои, конференции и выставки для вакцинированных, а для журналистов до сих пор стоит запрет на посещение здания правительства, обеих палат парламента и министерств, передает zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда будет принято решение по возобновлению допуска журналистов в здания госорганов.

Ералы Тугжанов напомнил, что Нур-Султан находится еще в «красной» зоне.

При этом он отметил, что разрешить или нет проводить в стране мероприятия, в том числе торжественные, власти страны решали последние 1,5 месяца. Учитывались также обращения МСБ и граждан, которые остались без работы из-за введенных ранее ограничений.

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Десятки тысяч наших казахстанцев остались без работы. Безусловно, этот вопрос мы не могли не учесть… Поэтому мы дали разрешение на проведение ряда мероприятий, но с жесткими условиями: у всех должен быть «зеленый» статус, наполняемость не более 100 человек, если регион находится в «зеленой» зоне по КВИ, в «красной» зоне — не более 50 человек. Что касается допуска журналистов в госучреждения, хотел прояснить, что сегодня ограничения на доступ к информации для журналистов и рядовых казахстанцев нет, — отметил он.

Карантинные ограничения на личное присутствие журналистов, считает он, не являются цензурой и препятствованием к доступу к информации.

Все проводимые мероприятия в правительстве, парламенте освещаются в СМИ, транслируются в онлайн-режиме. Несмотря на стабилизацию ситуации, все санитарные требования никто еще не отменял. Поэтому сегодня министры принимают участие на совещаниях в режиме видеоконференции, контакты минимизированы, — добавил Тугжанов.

В целом, по его словам, у журналистов есть возможность направлять в ведомства письменные запросы, осуществлять прямые обращения в ходе онлайн-встреч или брифингов. Имеется также обратная связь посредством электронного правительства и соцсетей.

Сегодня прорабатывается вопрос о проведении офлайн-брифингов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Отмечу, что доступ будет обеспечен для журналистов с «зеленым» безопасным статусом в системе Ashyq, — резюмировал Тугжанов.

В свою очередь министр здравоохранения РК Алексей Цой добавил, что в Казахстане уже более 6 млн человек вакцинировались, эпидситуация продолжает улучшаться.

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