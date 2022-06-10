В ряде регионов Казахстана снижены тарифы на коммунальные услуги

В семи регионах страны утверждены сниженные тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по итогам мая 2022 года, передает zakon.kz.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК после проведенного анализа исполнения субъектами естественных монополий тарифных смет выявил неисполнения обязательств по 30 субъектам. В их числе крупные субъекты-монополисты АО «Астана-Энергия», АО «Астана-Теплотранзит» (Нур-Султан), КГП «Талдыкоргантеплосервис» (Алматинская область) и другие.

В результате в Нур-Султане, Алматинской области, ВКО, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд. тенге по таким услугам, как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и предоставление подъездных путей.

КРЕМ МНЭ РК

Снижение тарифов, по данным КРЕМ МНЭ РК, в разрезе услуг в среднем составило:

теплоснабжение — 17%;

водоснабжение — 7,4%;

водоотведение — 3%;

электроснабжение — 18,6%;

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.