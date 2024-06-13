В розыске 1500 молодых людей в Костанайской области

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На отраслевом совете по вопросам сферы услуг Палаты предпринимателей Костанайской области обсудили алгоритм взаимодействия бизнеса и Департамента обороны Костанайской области по призыву в армию, который традиционно проводится ежегодно в марте-июне и сентябре-декабре. Он касается казахстанцев, от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождения от призыва, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Костанайской области.
В настоящее время Департамент обороны Костанайской области и полиция проводят рейды, в ходе которых пытаются найти тех, кто уклоняется от призыва. Именно такие рейдовые мероприятия послужили поводом для обращения владельца одного из компьютерных клубов областного центра. Предприниматель считает, что это распугивает клиентов.