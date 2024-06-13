В розыске 1500 молодых людей в Костанайской области

На отраслевом совете по вопросам сферы услуг Палаты предпринимателей Костанайской области обсудили алгоритм взаимодействия бизнеса и Департамента обороны Костанайской области по призыву в армию, который традиционно проводится ежегодно в марте-июне и сентябре-декабре. Он касается казахстанцев, от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождения от призыва, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Костанайской области.

В настоящее время Департамент обороны Костанайской области и полиция проводят рейды, в ходе которых пытаются найти тех, кто уклоняется от призыва. Именно такие рейдовые мероприятия послужили поводом для обращения владельца одного из компьютерных клубов областного центра. Предприниматель считает, что это распугивает клиентов.

«Мы пытаемся расширить бизнес, берем кредиты, создаем рабочие места, но в течении одной недели к нам приходили четыре раза сотрудники военкомата. Это повлекло отток наших клиентов», — рассказал предприниматель. Читайте также: Ждали присягу. Костанайский призывник оказался в реанимации больницы на юге РК Военный прокурор Костанайского гарнизона полковник Ермек Ельмухамбетов прокомментировал претензии бизнеса и отметил, что в случае нарушения этических правил сотрудниками необходимо обращаться в военную прокуратуру и добавил, что в настоящее время в области разыскивают 1500 мужчин, которые числятся в розыске, как уклоняющиеся от призыва.

«Важно понимать, что явка в военкомат не означает, что сразу призовут в армию. Это лишь означает, что комиссия определит степень годности для воинской службы. Поэтому в военкомат призывникам необходимо прийти обязательно. Что касается самих призывников, отмечу, что государством проводится большая работа по повышению престижа воинской службы. На сегодняшний день существуют льготы, для тех, кто исполняет долг перед Родиной. Отслужившим в армии предоставляются гранты для поступления в Вузы для бесплатного обучения, а также на период службы предусмотрены кредитные каникулы. Кроме того, продолжает развиваться инфраструктура воинских частей, модернизируется система обеспечения и поддержки военнослужащих», — отметил Ермек Ельмухамбетов.

На площадке Палаты в ходе конструктивного диалога с бизнесом достигнута договоренность о заключении меморандума о сотрудничестве, в рамках которого будут предусмотрены механизмы для решения обозначенного вопроса. В их числе — предоставление информации кадровыми службами предприятий информации о молодых людях призывного возраста.

Также достигнута договоренность о создании алгоритмов для сотрудников военкоматов, которые помогут избежать конфликтных ситуаций и направят коммуникацию военного ведомства на предоставление информации о преимуществах военной службы, каковых не мало, в том числе и налоговые льготы. Именно такие плюсы повысят мотивацию идти в армию для молодежи.

Ермек Ельмухамбетов подчеркнул, что что военной прокуратурой Костанайского гарнизона будут защищаться права и интересы предпринимателей в ходе призывных кампаний.

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