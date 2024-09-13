В Рудном «майнеры» использовали электроэнергию, соизмеримую с потреблением 40 школ и больниц

Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива, а именно криптовалюты «Bitcoin», без наличия соответствующей лицензии.

При этом, нелегальные «майнеры» потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением трёх районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. В результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования — ASIC, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.

«Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге. С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест», — сообщает пресс-служба АФМ.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

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