В Рудном пенсионер умер в результате падения с лестницы

По факту смерти 74-летнего мужчины в городе Рудном полицией проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе расследования установлено, что 18 апреля пенсионер, находясь возле магазина по улице 50 лет Октября, спускался по бетонным ступеням лестницы и оступился.

При падении он ударился головой о ступени лестницы и потерял сознание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина был госпитализирован в Рудненскую городскую больницу.

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