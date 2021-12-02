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В Рудном погиб рабочий

365info.kz

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Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе АО «ССГПО». 

Происшествие случилось 26 ноября в цехе производства окатышей.

«При запуске смесителя получил смертельные травму работник подрядной организации ТОО «ГСК Евразия». По факту случившегося проводится расследование. Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнования семье погибшего», — сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, в середине ноября, выполняя работы в карьере, погиб электрослесарь. 

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