В Рудном полицейские помогли попасть домой 6-летнему мальчику

Ребёнок незаметно от взрослых выбежал гулять, и потерялся, сообщает пресс-служба ДП области.
Его, плачущего, возле одного из магазинов заметили сотрудники патруля Ербол Сейтмагамбет и Айдос Кулимбетов, а после, примерно три часа искали его дом.
Это уже второй случай за неделю в Рудном, когда ребёнок, по неизвестным причинам остался без присмотра.
Полицейские города призывают родителей несмотря на занятость, работу и личные дела не оставлять детей, так как они, потенциально, могут стать жертвой злоумышленников, или несчастного случая.
Дорогие родители! Полицейские города Рудный призывают вас! Несмотря на занятость, работу и личные дела не оставляйте своих детей без присмотра!
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