В Рудном утонула девочка

Фото из открытых источников
По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, в Рудном погибла 15-летняя девочка.
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«29 мая в 19.15 на административной территории Рудного по улице Парковая из реки Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС найдено и извлечено из воды тело подростка 2007 года рождения. Девочка утонула в 17.15 во время купания в необорудованном для купания месте. Девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема установлен знак о запрете купания», — сообщили в ДЧС.
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