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В Рудном утонула девочка

Фото из открытых источников

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По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, в Рудном погибла 15-летняя девочка. 

«29 мая в 19.15 на административной территории Рудного по улице Парковая из реки Тобол силами оперативно-спасательного отряда  ДЧС найдено и извлечено из воды тело подростка  2007 года рождения.  Девочка утонула в 17.15 во время купания в необорудованном для купания месте. Девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема установлен знак о запрете купания», — сообщили в ДЧС.

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