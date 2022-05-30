В Рудном утонула девочка

По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, в Рудном погибла 15-летняя девочка.

«29 мая в 19.15 на административной территории Рудного по улице Парковая из реки Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС найдено и извлечено из воды тело подростка 2007 года рождения. Девочка утонула в 17.15 во время купания в необорудованном для купания месте. Девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема установлен знак о запрете купания», — сообщили в ДЧС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.