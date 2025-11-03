В Рудном задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции. По данным правоохранительных органов, пострадавший получил ножевое ранение.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный водворён в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

Иные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия.

Ранее были выставлены блокпосты в Костанайской области

Напоминаем: в соответствии с законодательством РК, подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

