В Рудном задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции. По данным правоохранительных органов, пострадавший получил ножевое ранение.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный водворён в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.
Иные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия.
Ранее были выставлены блокпосты в Костанайской области
Напоминаем: в соответствии с законодательством РК, подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.
