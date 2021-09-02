В штатном режиме. Родители провожают детей в детсад только до входа

Не узнав свой статус в системе «Ашык» сотрудники детских садов не могут попасть на рабочее место. Таковы правила, установленные главным санитарным врачом страны. Ежедневная термометрия с отметкой в журнале регистрации, обработка рук с помощью бесконтактных санитайзеров — то, с чего начинается каждый рабочий день с момента начала пандемии.

А вот родители, приводя дошколят в сад, зайти в здание не могут. Проводить ребенка можно только до входа.

«Родители у нас провожают деток только до входа. То есть также в этом же постановлении санитарного врача написано, что родители системой «Ашык» не пользуются, потому что они не допускаются в организации образования. Также как это было до отмены ограничительных мероприятий или послабления, правильнее будет сказать. Они приводили деток до входа. Воспитатели, помощники воспитателя встречают и точно также они провожают детей по окончании рабочего дня», — говорит руководитель сектора отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования Костаная Татьяна Степнова.

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К слову, сады Костаная начали работать в штатном режиме. Напомним, что с введением карантинных ограничительных мер, в дошкольных организациях работали лишь дежурные группы по 15 человек.

«Детские сады начали работать в штатном режиме, то есть как было до пандемии, дети имеют право полными группами посещать детские сады. Естественно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм — это обработка рук, замер температуры при приеме деток. Все это у нас делают медицинские работники в детских садах и помощники воспитателей», — говорит Татьяна Степанова.

Разработан и алгоритм действий в случае выявления заболевшего ребенка или педагога в коллективе. Он идентичен для всех организаций образования — это двухнедельный карантин. В отделе образования города призывают родителей не приводить ребенка в сад, если у него имеются симптомы острых респираторных или вирусных заболеваний.

«Я пользуясь случаем обращусь к родителям, чтобы в случае если ваш ребенок закашлял, чихнул, поднялась температура — оставьте ребенка дома. Вызовите врача и не приводите его в этот день в детский сад. Обезопасите не только себя, но и окружающих детей, находящихся вместе в группе с вашим ребенком», — предупредила специалист.

Несмотря на то, что детские сады начали работать в штатном режиме, проведение массовых мероприятий с участием нескольких групп по-прежнему остается под запретом.

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