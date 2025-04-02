Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

Начинается инвентаризация списков очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда. В списках значатся 200 человек из категории социально-уязвимых слоёв населения, 100 — детей-сирот, 100 многодетных семей. Необходима актуализация сведений об очередности.

«С целью обеспечения жильем граждан состоящих в очередности отдел жилищных отношений акимата города Костаная информирует о необходимости предоставления актуальных сведений о нуждаемости в жилье костанайцам, необходимо обратиться в отдел жилищных отношений акимата города Костаная», — говорится в сообщении.

Список, кому нужно обратиться в акимат здесь

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