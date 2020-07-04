В связи с отравлением 11 человек, управление предпринимательства обратилось к жителям региона

3 июля 2020 года в г. Аркалыке произошло массовое отравление людей этанолом. В следствии данного инцидента скончалось 11 человек разного возраста и социального статуса.

В настоящий момент по данному факту правоохранительными органами начато досудебное расследование по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям

безопасности». Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В свою очередь Управление предпринимательства и индустриальноинновационного развития акимата Костанайской области просит население области не приобретать алкогольные напитки в сомнительных местах.

Вместе с тем, в случае приобретения алкогольной продукции убедительно просим вас удостоверится, что точка розничной продажи имеет соответствующую лицензию, а продукция — обязательное наличие марок акцизного сбора.

Напомним, 15 человек умерли, отравившись алкоголем.

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