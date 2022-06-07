В торговле людьми подозревают госслужащих Костанайской области

Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми.

Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в г.Нур–Султан.

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

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