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В WhatsApp появились новые функции

В приложении WhatsApp появилось несколько новых функций для групповых звонков, сообщает гендиректор мессенджера Уилл Кэткарт.

Теперь каждый пользователь, участвующий в групповом звонке, сможет отключать микрофон любого другого участника, передаёт informburo.kz Эта функция пригодиться, если кто-то забудет выключить звук, считают разработчики.

Арсенал мессенджера пополнился функцией отправки сообщений определённым пользователям во время группового звонка и специальным индикатором, который позволяет отслеживать количество присоединившихся собеседников.

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