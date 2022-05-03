Вакантно место заместителя акима Костанайской области

О том, что Бахыт Есимова покинула пост заместителя акима Костанайской области, на своей странице в инстаграм сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Искренне благодарю Бахыт Амангельдиновну Есимову за плодотворную, качественную работу и высокий профессионализм! Деятельность Бахыт Амангельдиновны позволила достичь эффективных результатов в социальной сфере региона. Бахыт Есимова проработала у нас около двух лет, теперь перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК. Благодарю за вклад в развитие нашей области, проявленные старания, ответственность, добросовестность и трудолюбие! Желаю успехов в работе на новом посту!», — написал Архимед Мухамбетов.

Как сообщили в пресс-службе акима области, временно ее обязанности распределены между остальными заместителями акима.

Место замакима вакантно.

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