Вакцинация от COVID-19 — опубликовано новое постановление

Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана. Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, передает zakon.kz.

Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде, – говорится в постановлении.

Интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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