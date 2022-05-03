Вакцинация от COVID-19 — опубликовано новое постановление

Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана. Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, передает zakon.kz.
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Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде, – говорится в постановлении.
Интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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