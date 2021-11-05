Вакцинация подростков в Казахстане: начнут с самых старших

Вакцина Pfizer поступит в Казахстан уже через несколько дней. Сегодня первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что поставка вакцины Pfizer будет осуществлена с 8 по 14 ноября. Данная вакцина будет доступна для иммунизации подростков от коронавируса от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин.

Что касается подростков, вакцинировать от коронавируса начнут с самых старших — от 16 до 18 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в методических рекомендациях, утвержденных главным государственным санитарным врачом Ерланом Киясовым.

В документе прописано, цитируем: «на начальном этапе профилактические прививки против КВИ начать с вакцинации подростков в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах (после завершения вакцинации против КВИ желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно вакцинируются подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет».

Вакцинация подростков, которые учатся в организациях образования (школы, колледжи, университеты и другие), может проводиться по месту учебы.

Отметим, что в Казахстане вакцинация подростков будет добровольной и только с предварительного информированного согласия их родителей и законных представителей.

Отметим, что для иммунизации подростков против коронавируса будет применяться вакцина «Комирнати» от компании Pfizer. Вакцина сделана на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами), она не содержит вирус для выработки иммунной защиты и не может вызвать инфекцию КВИ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.