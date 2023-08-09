Валяются подгузники. Недавно открытый пешеходный фонтан закроют в Костанае

Ситуацию вокруг нового пешеходного фонтана обсудили в городском акимате. Но и в редакцию по данному вопросу поступают сообщения от жителей Костаная. При чем люди не понимают и возмущаются, почему костанайцы — взрослые и дети, так ведут себя на фонтане.

«Мы пришли на фонтан с дочерью и расстроились. Мы не ожидали увидеть такое. Просто толпы людей, некоторые из которых открывают рот и пьют эту воду. Кто-то лежит на фонтане. Носятся все, сбивая друг друга с ног. Чуть ли не моются там, валяются подгузники. К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей. Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели. Пешеходный фонтан, это значит пройтись, посмотреть, ну, может побрызгаться немножко и всё. Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн», — пишет жительница Костаная.

О том, что пешеходный фонтан временно закроют сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

«Открытый недавно пешеходный фонтан на этой неделе на несколько дней закроют. Система фильтрации не справляется с большим количеством мусора, который туда попадает. Вода будет слита полностью», — сказал Марат Жунубаев.

Марат Жундубаев в очередной раз попросил горожан, в первую очередь родителей, внимательно следить за детьми на прогулках в общественных местах.

Напомним, недавно подрядчик обратился к костанайцам с разъяснением правил пользования пешеходным бассейном.

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