Вандалы выломали новые сосны в Костанае

Инцидент произошёл по улице Дощанова 24 мая. Об этом в своём инстаграм аккаунте сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

«Уважаемые костанайцы! В городе проводится масштабная работа по озеленению областного центра — завершены работы по высадке сосен, пирамидального тополя, кизильника на улицах и скверах, продолжается высадка цветов. Вместе с тем, за последнее время были выявлены факты, когда горожане выкапывают кизильник и забирают цветочные горшки, установленные на ограждениях вдоль улиц. 24 мая зафиксирован совсем неприглядный случай, когда по улице Дощанова были обнаружены поврежденные свежевысаженные сосны. Отмечу, что ответственные органы уже занимаются установлением и привлечением причастных лиц к административной ответственности. Кроме того, за самовольную обрезку деревьев по улице Бородина к административной ответственности привлечена подрядная организация, которая проводила монтаж металлических опор уличного освещения», — сообщил аким.

В отношении нарушителей благоустройства и впредь будут приниматься соответствующие меры.

«Дорогие костанайцы! Все усилия, которые прикладываются к благоустройству города, делаются для удобства и комфорта его жителей. Поэтому, призываю горожан уважать наш совместный труд и беречь то, что делается для города!», — отметил Марат Жундубаев.

Напомним, в начале недели стало известно о других фактах. На совещании аким Костаная сообщил, что люди выкапывают кизильник и уносят цветы прямо в горшках.

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