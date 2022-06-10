вашиновости «Подожгли? Автомобили тушили в микрорайоне Береке. Ещё три авто пострадали» — видео

Наши читатели прислали видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как двое человек в чёрном подходят к автомобилю и через пару секунд машина вспыхивает, а двое человек убегают.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области прокомментировали факт.

10 июня текущего года в 03:44 в микрорайоне «Береке» между домами 52 и 53 на парковке произошло возгорание автомобиля.

Пожарные прибыли к месту вызова в 03:54 и принялись тушить полностью охваченную огнем машину марки Hyundai Elantra, огонь которой быстро перекинулся на рядом стоящую машину ГАЗ -21. Пожар происходил на площади 4 квадратных метра. Рядом стоящие две машины частично пострадали.

В авто марки Opel Corsa сгорел багажный отсек, салон и правая сторона автомобиля, а в Mitsubishi Montero от теплового воздействия сгорели ветровики и молдинг. Таким образом общая площадь возгорания стала 11 квадратных метров.

Огнеборцы работали в усиленном режиме, чтобы предотвратить распространение огня и спасти другие машины. В тушении участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причиной пожара устанавливается исследовательской пожарной лабораторией.

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