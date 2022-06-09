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#вашиновости Давка в автобусе «Костанай-Рудный»

#вашиновости «Смотрите что происходит в новом автобусе по маршруту «Рудный-Костанай». 

В 17-40 от «Гиппократа» ехали по улице Абая и до Рудного стоя. Автобус марки saz 60 le, маршрут 120, в 19 въехали в Рудный. В автобусе пытались беременную женщине найти место Перевозчик не справляется с объёмом. Это разве по правилам перевозки людей? Посмотрите сколько людей. В автобусе были две беременные женщины и инвалид, а в случае перевеса, аварии? Что, кто поможет? Мы долго ждали. Наделялись. Зачем так относиться?

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