вашиновости Гибель на трассе в пригороде Костаная

#вашиновости

«16 июня вечером произошла авария около «Золотого фазана». Погиб человек. Полиция, скорая помощь — все были здесь. Что произошло, кто знает?», — пишет читатель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.