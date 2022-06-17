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#вашиновости Гибель на трассе в пригороде Костаная

24.kz

#вашиновости

«16 июня вечером произошла авария около «Золотого фазана». Погиб человек. Полиция, скорая помощь — все были здесь. Что произошло, кто знает?», — пишет читатель.

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