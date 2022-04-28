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#вашиновости Горит загородное кафе «Афродита»

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#вашаниовости Наши подписчики сообщают, что горит кафе «Афродита».

По словам людей, площадь пожара очень большая. На месте работают пожарные.

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