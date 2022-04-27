вашиновости Как жить? В Костанае цены на съёмные квартиры неимоверные и ещё повышают

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«У нас в Костанае цены на съёмные квартиры неимоверные, снимаю за 120 000 тенге, сегодня хозяйка сказала, что поднимает цену за аренду. Ну, почему? Думала. что хоть летом за отопление платить не буду и будет чуть легче! Ну, неужели не понимают арендодатели, что все дорожает, а зарплаты не повышаются», — пишет подписчица.

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