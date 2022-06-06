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#вашиновости Сильный пожар в Костанае

Пожар случился 5 июня на пересечении улиц Абая-Лермонтова. 

Мы ожидаем информацию от ДЧС Костанайской области

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1671 - летальных случаев

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