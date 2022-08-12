вашиновости «Вместе с школьной картой для турникета выдавали кредитную карту»

#вашиновости Хочу пожаловаться! В нашей школе №19 днём 9 августа была сделана рассылка в мессенджер Ватсап по поводу обязательного открытия карт для детей в связи с обновлением программного обеспечения турникетной системы в школе. 10, 11 и 12 августа сказали, что в школе будут принимать родителей менеджеры банка и оформлять карты на детей. 10 августа я пришла в школу и просидев там 3 часа не получила не один внятный ответ на свой вопрос по поводу активации и оплаты карт. В группе Ватсап руководство писало, что всё делается бесплатно и только для удобства и безопасности детей. Пока я находилась в школе многие из родителей сдавали ксерокопии удостоверения личности и свидетельства о рождении ребёнка сотруднику банка, получали карту от банка (только взрослую) и им говорили, что через неделю позвонят и выдадут детскую карту, которая будет сопряжена с турникетом школы. Но утром 12 августа (то есть сегодня) администрацией школы было разослано по родительским чатам сообщение о том, что на картах уже открыты кредиты. Скриншот сообщения прилагаю к письму. Что будет дальше непонятно? Законно ли это?

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