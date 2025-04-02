Важную новость сообщила потребителям электроэнергии пресс-служба «ЭПК-forfait».
«Вниманию потребителей, пользующихся услугами товарищества с ограниченной ответственностью «ЭПК-forfait». С 5 апреля вводятся в действие новые тарифы на электроэнергию, изменения можно увидеть на сайте epk.forfait в разделе «Абонентам -Тарифы».
Ранее сообщалось, что цена сложилась из расчета всех затрат за последние 4 квартала. А они у компании выросли после передачи в ее введение функции электроснабжения. Немаловажная статья расходов — передача электрической энергии, она выросла более чем на 8 млрд тенге, что составляет 43% в структуре нового тарифа.
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