Двух несовершеннолетних помощников мошенников, курьеров-дропперов, нашли и задержали костанайские полицейские.

Поводом для их розыска стало обращение жительницы города о потере крупной суммы денег. В полиции женщина рассказала, с помощью какой мошеннической схемы, она была обманута.

Жительнице Костаная позвонили злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, и сообщили, что её сноха попала в ДТП, а именно сбила пешехода. И для решения этих проблем требуется 7 миллионов тенге. Однако, потерпевшая сказала, что у нее на руках имеется лишь 2 тысячи долларов, которые она, в дальнейшем, передала неизвестным лицам», — говорит старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Рашид Мадьяров.

Только потом женщина решила перезвонить снохе. Выяснилось, что никакого ДТП не было. Курьеры, тем временем радовались полученным деньгам. 17-летние парни даже записали видео, на котором они чуть ли не жонглируют полученными купюрами. Часть полученных долларов они успели обменять на национальную валюту. Но, радость была недолгой. Полицейские их нашли.

«Также, установлено то, что в тот же день эти дропперы получили еще сумму в размере одного миллиона тенге которые отправили на различные счета. Однако, потерпевшая сторона до сих пор не установлена. По факту мошенничества в данное время проводится досудебное расследование, и принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств», — говорит полицейский.

Тех, кто отдал свой миллион неизвестным, полицейские призывают обратиться к ним. Уже установлено, что дропперам предложили работу через телеграм-канал, и, согласно договоренности с работодателями, себе они могли оставить только несколько процентов от денег. В костанайском Департаменте полиции напомнили, что к таким схемам мошенники в последнее время возвращаются все чаще, и призвали граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам поступают сомнительные звонки, немедленно прекратите разговор, перезвоните близким и не сообщайте коды из смс и другую конфиденциальную информацию. В случае подозрительных ситуаций обращайтесь в полицию по номеру 102.

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