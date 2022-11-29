Вице-премьер высказался о причинах закрытия McDonald’s в Казахстане

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о причинах временного закрытия McDonald’s в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Всю информацию не могу вам сказать, потому что то, что я получил, еще с головным офисом не согласовано. Большая часть продукции, порядка 1000 наименований, там используется различная продукция, она импортировалась. Кое-что выпускалось у нас. Допустим, булочки выпускал «Байсерке-Агро».

Поэтому сейчас идет процесс перестройки. Мы сказали руководству, какая помощь требуется от Министерства торговли. Я дал Комитету по техрегулированию поручение посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет», — ответил Жумангарин.

17 ноября сообщалось, что McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.