Видео реконструкции автодороги «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай»

Информация о реконструкции автодороги от КФ «Казавтожал».

Объект реконструкции автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» участок км 459-515.

«Третья очередь – реконструкция участка км 484 — 503», от города Рудный до моста через реку Аят. Протяжённость участка составляет — 19 км. В рамках проекта предусмотрено уширение проезжай части до 4 полос с третьей технической категории на первую категорию. В настоящие время работы ведутся по добыче грунта с грунтового карьера для отсыпке земляного полотна по уширению проезжай части. В сутки завозится более 10 тысяч кубометров грунта. В дальнейшем объём работы будет увеличиваться.

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