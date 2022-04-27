Видео реконструкции автодороги «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай»

Информация о реконструкции автодороги от КФ «Казавтожал».
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Объект реконструкции автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» участок км 459-515.
«Третья очередь – реконструкция участка км 484 — 503», от города Рудный до моста через реку Аят. Протяжённость участка составляет — 19 км. В рамках проекта предусмотрено уширение проезжай части до 4 полос с третьей технической категории на первую категорию. В настоящие время работы ведутся по добыче грунта с грунтового карьера для отсыпке земляного полотна по уширению проезжай части. В сутки завозится более 10 тысяч кубометров грунта. В дальнейшем объём работы будет увеличиваться.
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