Видео с ремонтом на трассе прокомментировали в управлении дорог Костанайской области

Ранее на сайте alau.kz мы опубликовали видео, которое нам прислал житель Костанайской области.
Мужчина утверждал, что дорогу ремонтируют неправльно.
На место выехали сотрудники управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Костанайской области. Руководитель управления Олжас Нургалиев прислал новое видео с объяснением.
«Человека, который отправил вам данные видео мы приглашали и хотели на месте ему все показать и объяснить, но он отказался», — сообщил Олжас Нургалиев.
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