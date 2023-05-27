Видео с ремонтом на трассе прокомментировали в управлении дорог Костанайской области

Ранее на сайте alau.kz мы опубликовали видео, которое нам прислал житель Костанайской области.

Мужчина утверждал, что дорогу ремонтируют неправльно.

На место выехали сотрудники управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Костанайской области. Руководитель управления Олжас Нургалиев прислал новое видео с объяснением.

«Человека, который отправил вам данные видео мы приглашали и хотели на месте ему все показать и объяснить, но он отказался», — сообщил Олжас Нургалиев.

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