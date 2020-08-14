Видеообращение ветеринарного врача прокомментировали в полиции Костаная

Полиция изучила претензии ветеринарного врача Максима Падерина к мониторинговой группе. Вчера ветеринарный врач Максим Падерин в социальных сетях сообщил, что в его клинику 23 июля во время обеденного перерыва «забежали сотрудники полиции и предъявили формальные обвинения, в том, что работники клиники находились на рабочих местах без индивидуальных средств защиты, потому что обедали»

В пресс-службе полиции пояснили, что участковые инспектора полиции УП города Костаная работали в составе мониторинговой группы по нарушениям карантина. Все свои действия полицейские фиксировали на камеру.

На видео зафиксировано, что сотрудники полиции представились, показали служебное удостоверение, вели себя вежливо и корректно. Сотрудникам клиники объяснили, что в данном случае, участковые берут объяснение и проводят профилактическую беседу. Затем направляют материалы в СЭС для принятия решения по существу.

На видео также зафиксировано, что работники действительно находились в помещении без масок и перчаток, хотя клиника оказывает услуги. Решение о привлечении Максима Падерина к административной ответственности находится в компетенции СЭС.

Напомним, ветеринарную клинику в Костанае оштрафовали на 600 тысяч тенге. Врач клиники Максим Падерин записал видеообращение.

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