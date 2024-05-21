Виртуальные медицинские кабинеты откроют в РК

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Для жителей отдаленных населенных пунктов буду открыты виртуальные медицинские кабинеты, где они смогут получать консультацию и диагностику по месту жительства. Об этом сообщили в Минздраве РК.
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Пациент обращается в свой фельдшерско-амбулаторный пункт (ФАП), здесь фельдшер проводит первичный осмотр пациента и при необходимости подключает его к профильному специалисту по телемедицинской сети.
Внедрение «виртуальных кабинетов» сначала пройдет тестирование в пилотных регионах и затем будет принято решение о массовом внедрении данного новшества.
Жители отдаленных сел будут иметь доступ к специализированной медицинской помощи без необходимости ехать в крупные города.