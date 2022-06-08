Вкладчики ЕНПФ получили убыток вместо дохода от управления пенсионными активами с начала года

Доходность пенсионных активов в ЕНПФ за пять месяцев 2022 года сложилась отрицательной – потери составили 1,35%. Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда.

При этом уровень инфляции за аналогичный период составил 8,8%. Таким образом, реальная доходность активов ЕНПФ с начала года – минус 10,15%, передает informburo.kz

Для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ купили 74,5 млн долларов на валютном рынке.

Ранее в ЕНПФ отмечали, что на показатели доходности пенсионных активов повлияла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках, связанная с ухудшением геополитической ситуации. Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций – в долларах. Курс доллара отражается на инвестиционном доходе в составе пенсионных активов: при укреплении национальной валюты инвестдоход может снижаться, при повышении курса доллара – расти.

В фонде напомнили, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные не являются показательными, так как зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Среднегодовая доходность пенсионных активов за пять лет составляет 9,5% при инфляции 6,7%, за три года – 9,5% при инфляции 7,1%.

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