Власти Казахстана хотят лишь частично криминализировать побои и легкий вред здоровью женщин, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Что касается защиты прав женщин, мы предлагаем введение ответственности за харассмент при трудовых отношениях. Также предлагается частичная криминализация за неоднократное нанесение побоев и легкого вреда здоровью женщины. Тоже соответствующая норма есть», — заявил в пятницу депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Он уверяет, что разработчики «пытались соблюсти баланс».

«Дискуссия по поводу декриминализации, что было сделано несколько лет назад, до сих пор продолжается. Очень много позиций. Некоторые занимают одну позицию. У МВД есть другая позиция. Но факт остается фактом. Эта проблема на сегодня не решена. Мы предлагаем ввести криминализацию за систематичные или неоднократные такого рода нарушения для защиты прав женщин», — заявил Аймагамбетов.

Тема насилия над женщинами актуализировалась на фоне резонанса после громкого убийства супруги экс-министра национальной экономики Казахстана.

Напомним, вечером 9 ноября в социальных сетях распространилось сообщение о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. Позднее источник КазТАГ подтвердил задержание бывшего министра по делу об избиении супруги до смерти. Также источник уточнил, что Бишимбаев перед задержанием угрожал нанести себе ножевые ранения. Позднее полиция заявила о начале досудебного расследования по резонансному делу. 10 ноября МВД подтвердило задержание Бишимбаева по делу об избиении до смерти его супруги. Позднее суд Шымкента на фоне резонанса заявил об истечении срока наказания освобожденного по УДО Бишимбаева. Новое уголовное дело против экс-министра расследуют по статье «Убийство».

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