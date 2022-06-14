Влезли в дом и угнали автомобиль. Сельчан задержали полицейские в Костанайской области

Четверо сельчан задержаны за кражу и угон авто в Костанайской области. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Четверо жителей поселка Карабалык, прогуливаясь ночью по улице Комсомольская, увидели в одном из дворов автомашину ВАЗ-21110. В машине были открыты двери, ключи находились в замке. Молодые люди решили угнать авто и съездить в соседнее село.

«Приехав в поселок Бурли, карабалыкчане решили обокрасть дом сельчанина. Двое из них проникли через форточку. В это время хозяева уже спали. В одной из комнат они нашли два сотовых телефона, прихватили с собой еще и флакон духов. Другие стояли и ждали своих подельников», – рассказывает заместитель начальника отдела полиции Максим Греков.

После чего злоумышленники вернулись в поселок Карабалык и бросили авто на одной из улиц. Оперативниками подозреваемые в возрасте от 18 до 23 лет в течение суток были задержаны. Ведется досудебное расследование.

С начала года в Карабалыкском районе стражами порядка раскрыто 20 краж и 2 угона автомобилей.

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