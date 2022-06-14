USD 436.18
EUR 456.29
RUB 7.65
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Влезли в дом и угнали автомобиль. Сельчан задержали полицейские в…

Влезли в дом и угнали автомобиль. Сельчан задержали полицейские в Костанайской области

Четверо сельчан задержаны за кражу и угон авто в Костанайской области. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. 

Четверо жителей поселка Карабалык, прогуливаясь ночью по улице Комсомольская, увидели в одном из дворов автомашину ВАЗ-21110. В машине были открыты двери, ключи находились в замке. Молодые люди решили угнать авто и съездить в соседнее село.

«Приехав в поселок Бурли, карабалыкчане решили обокрасть дом сельчанина. Двое из них проникли через форточку. В это время хозяева уже спали. В одной из комнат они нашли два сотовых телефона, прихватили с собой еще и флакон духов. Другие стояли и ждали своих подельников», – рассказывает заместитель начальника отдела полиции Максим Греков.

После чего злоумышленники вернулись в поселок Карабалык и бросили авто на одной из улиц. Оперативниками подозреваемые в возрасте от 18 до 23 лет в течение суток были задержаны. Ведется досудебное расследование.

С начала года в Карабалыкском районе стражами порядка раскрыто 20 краж и 2 угона автомобилей.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Подложные номера на автомобилях выявляют сотрудники костанайской полиции
Следующая новость

Больше месяца разыскивают пенсионерку в Костанайской области