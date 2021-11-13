Внимание! Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

14 ноября на юго-западе Костанайской области ожидается гололед.
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На востоке области низовая метель.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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