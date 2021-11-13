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Внимание! Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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14 ноября на юго-западе Костанайской области ожидается гололед.

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На востоке области низовая метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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