Внимание! Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

14 ноября на юго-западе Костанайской области ожидается гололед.

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На востоке области низовая метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.

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