Внимание! Сильная жара ожидается в Костанайской области

alau.kz
На западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Об этом сообщают синоптики Казгидромета.
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Ветер юго-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 34-39 тепла.
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В Костанае будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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