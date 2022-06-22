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Внимание! Сильная жара ожидается в Костанайской области

alau.kz

На западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Об этом сообщают синоптики Казгидромета. 

Ветер юго-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 34-39 тепла.

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В Костанае будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.

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107262 - зарегистрированно

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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