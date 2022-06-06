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Внимание! Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

Фото из открытых источников

Служба «112» разослала SMS-сообщение. 

В сообщении жителей Костанайской области предупреждают об изменении погоды.

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«7 июня в Костанайской области ожидается жара +35 градусов, усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду и гроза», — говорится в сообщении.

В Костанае 7 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер.

Температура ночью +13+15, днём +27+29 градусов.

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