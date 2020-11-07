Внутри Костанайской области запретят остановку пассажирских поездов

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По согласованию с Межведомственной комиссией акиматом области был принят ряд мер по ужесточению санитарного режима с 9 ноября. Межведомственной комиссией поручено акимату области принять дополнительные ограничительные меры, в том числе:
— сократить железнодорожные перевозки по направлениям Костанай — Караганды и Костанай — Алматы с 7 до 3 раз в неделю,
— запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).
Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области