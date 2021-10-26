Во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от COVID? Ответ Минздрава

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Платные вакцины от коронавируса, поставку которых планируется организовать в Казахстане в 2022 году, обойдутся «недорого», считает министр здравоохранения Алексей Цой, передает ru.sputnik.kz
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После заседания правительства журналисты поинтересовались у министра: во сколько примерно обойдется одна платная вакцина от коронавируса.
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«Я не могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. Но в целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, то они колеблются в различных пределах — от 2 до 5 тысяч тенге. Поэтому здесь надо будет смотреть, в зависимости от того, по каким ценам будут закупаться в коммерческом сегменте», — сказал Цой журналистам.
Он рассказал, что Минздрав проинформировал основных дистрибьюторов на территории Казахстана, которые могут проработать вопрос о поставке платных вакцин со следующего года.
Министр заявил, что предстоящая платная вакцинация станет «альтернативным аналогом» для жителей Казахстана, не желающих прививаться бесплатными вакцинами.
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У Цоя также поинтересовались о сроках предстоящих поставок вакцин Pfizer в Казахстан.
«Все время к нам вопросы, (…) но мы ограничены конфиденциальностью. Мы просим компанию Pfizer, я думаю, в ближайшее время мы с ними, наверное, на брифинг выйдем, и просим их, чтобы они вышли тоже и рассказали», — сказал Цой, отметив, что Минздрав «скреплен контрактом».
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области