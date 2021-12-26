Во сколько лет в 2022 году будут выходить на пенсию женщины и мужчины

В наступающем 2022 году будет продолжаться переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию мужчин и женщин постепенно растет с тем, чтобы только к 2028 году достичь запланированных величин. Именно с 2028 года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

В России в первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 года. Если же женщина имеет 37 и более лет трудового стажа, то в этом случае она сможет выйти на пенсию как и раньше — в 55 лет. Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5-летнего возраста и, соответственно, родились во второй половине 1960 года.

При этом, имея трудовой стаж 42 года, они также могут выйти на пенсию почти на два года раньше — в возрасте 60 лет. Для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13. Не только большой трудовой стаж может повлиять на возраст выхода на заслуженный отдых. Некоторым категориям граждан пенсия также назначается досрочно. Так, ранее общеустановленных возрастных критериев пенсию получат те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, а также лица некоторых социально значимых профессий, например, педагоги и врачи, водители, спасатели и др. Также досрочно выходят на пенсию граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, многодетные матери.

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