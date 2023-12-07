«Во всём виноват учитель». Почему выпускники педвузов не работают по профессии, объяснил Смаилов

Порядка пяти тысяч педагогов не хватает в Казахстане. Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал основные причины, почему молодые специалисты не идут работать учителями, и что делает государство, чтобы исправить ситуацию, сообщает informburo.kz

Алихан Смаилов отметил нехватку учителей, с условием, что университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Но многие из них не идут в профессию.

«Сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что «во всем виноват учитель», привело к снижению привлекательности этой профессии. Помимо трудностей образовательного процесса педагоги несут ещё большую психологическую нагрузку», – сказал премьер-министр.

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Он отметил, что в связи с этим государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя. Увеличили в 2,5 раза стипендии студентам педагогических специальностей.

«Теперь мы должны повысить качество обучения и пересмотреть методики преподавания студентам педагогических вузов и колледжей. Нужно модернизировать учебные программы, включив в них востребованные компетенции», – добавил Алихан Смаилов.

Он попросил обратить внимание Министерств науки и высшего образования, просвещения и акиматов на следующее:

Обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования. До 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения дефицита кадров на местах.

Проработать эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы наставничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям.

Обеспечить непрерывность системы педагогического образования, преемственности содержания обучающих программ от детского сада до университета.

Усилить работу по оказанию методической поддержки организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

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