Водителей в Костанайской области наказали за нарушения при переоборудовании автомобиля

Как сообщили в управлении административной полиции ДП Костанайской области жители Федоровского района и города Рудного обратились с заявлением по факту переоборудования транспортных средств.
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Однако сотрудником отдела дорожной и технической инспекции при осмотре автомобилей был выявлен факт, что водители уже переоборудовали автомобили и теперь только обращаются за разрешением на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
Эти нарушения попадают под действие статьи 590 части 7 КоАП РК. Санкция статьи предполагает штраф в размере 15 МРП или 45945 тенге.
В административной полиции отметили, что после подачи заявления ответ дается в течении 15 рабочих дней.
Работы по переоборудованию производятся организациями, имеющими все необходимые разрешительные документы. После установки оборудования проводится проверка безопасности конструкции транспортного средства в аккредитованной испытательной лаборатории.
В административной полиции обращают внимание, что в первую очередь необходимо обратиться с заявлением в полицию для переоборудования ТС и уже потом, после получения решения уполномоченного органа, переоборудовать транспортное средство.
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