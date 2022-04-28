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Водителя-нарушителя на год лишили свободы в Костанайской области

365info.kz

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Информацию по данному факту распространила пресс-служба областного суда. 

20 марта в поселке Тобол района Беимбета Майлина К., являясь лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Приговором суда района Беимбета Майлина К. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с пожизненным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.

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