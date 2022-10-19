Водителя-похитителя крышки от канализационного люка задержали в Костанае

В Рудном полиция задержала водителя, у которого в багажнике обнаружили похищенную крышку от канализационного люка.

Сотрудниками патрульной полиции города Рудного была отработана заявка, которая поступила на «102». Горожанин сообщил, что по улице Корчагина, неизвестными лицами был похищена крышка от канализационного люка.

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Автопатруль в составе, старшего лейтенанта Миржана Нурмаханова и лейтенанта полиции Нурбека Еркен при отработке местности была остановлена автомашина, под управлением 28-летнего водителя. При досмотре багажника была обнаружена похищенная крышка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершения преступления в рамках начатого досудебного производства по факту кражи.

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