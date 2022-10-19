Водителя-похитителя крышки от канализационного люка задержали в Костанае

В Рудном полиция задержала водителя, у которого в багажнике обнаружили похищенную крышку от канализационного люка.
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Сотрудниками патрульной полиции города Рудного была отработана заявка, которая поступила на «102». Горожанин сообщил, что по улице Корчагина, неизвестными лицами был похищена крышка от канализационного люка.
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Автопатруль в составе, старшего лейтенанта Миржана Нурмаханова и лейтенанта полиции Нурбека Еркен при отработке местности была остановлена автомашина, под управлением 28-летнего водителя. При досмотре багажника была обнаружена похищенная крышка.
В настоящее время выясняются все обстоятельства совершения преступления в рамках начатого досудебного производства по факту кражи.
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