Вопрос отправки казахстанских миротворцев на Донбасс не рассматривается — Минобороны

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На брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал вопрос по поводу того, идут ли переговоры об отправке казахстанских миротворцев на Донбасс, передает zakon.kz.
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«Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено», — отметил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов
Замминистра напомнил, что участие Вооруженных сил Казахстана в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН.
«На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения Парламентом применение Вооруженных сил возможно. В настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по данному вопросу не ведутся», — сказал Султан Камалетдинов.
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